صور.. تكريم جامعة الإسكندرية لفوزها بمركز أول فى مسابقة عالمية عن ريادة الأعمال

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم المؤتمر الذى تعقده المؤسسة العلمية للقلب والشرايين لتكريم جامعة الإسكندرية بعد فوزها بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبى عن نشر الوعى بريادة الأعمال والتى عقدت يوم 17 أكتوبر بالعاصمة الفنلندية هليسنكى، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صبحى استاذ القلب بكلية طب جامعة الإسكندرية ورئيس مؤسسة القلب والشرايين، اللواء الدكتور صفوت أحمد توفيق نائبا عن قائد البحرية.

وخلال كلمته؛ أكد المحافظ أن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبى عن نشر الوعى بريادة الأعمال ليس بالأمر الغريب على جامعة الإسكندرية ، فهى من المؤسسات التى تستحق كل تقدير واحترام والتى نفخر جميعا بانتمائنا إليها، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية هى إحدى الجامعات المصرية العظيمة التى يمكنها أن تحقق نتائج أفضل إذا توفر لها كل الإمكانيات التى تلزمها.

وأشار المحافظ أن مصر اليوم تخطوا بخطوات حثيثة لرفع معدلات النمو، لافتا إلى أن معدلات النمو الحالى بلغت 6'5٪، وقد بلغت معدلات النمو خلال السنوات الماضية 7٪ و كان المجال الصناعى يحقق معدلات نمو تصل إلى 13٪ فالصناعة هى قاطرة التنمية، مشيراً إلى إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 7'10٪ فى عام 2022، مؤكدا أن ريادة الأعمال هى القاطرة الحقيقية التى يمكنها أن تقود التنمية الاقتصادية.

وأوضح قنصوه أن معدلات النمو التى تحققها الشركات الصغيرة و المتوسطة أكبر بكثير وأسرع من معدلات النمو التى يمكن أن تحققها الشركات الكبرى، موجها الشكر لجامعة الإسكندرية على تشجيعها الطلاب على ريادة الأعمال، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية سباقة فى تقديم مناهج علمية رائد للطلاب فحينما نتحدث حول منهج التفكير النقدى فإن مصر فى أمس الحاجة إلى هذا فى الوقت الحالى وما تقدمه الجامعة من منهج التفكير النقدى للطلاب فكرة رائدة لتشكيل عقول أبنائنا و تكوين مجتمع يستطيع أن يقود.