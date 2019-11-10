سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يجرى زيارة مفاجئة على أعمال رصف تل الحدادين ومسجد العمرى بطنطا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:54 م
محافظ الغربية يجرى زيارة مفاجئة على أعمال رصف تل الحدادين ومسجد العمرى بطنطا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية جولة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بمنطقة تل الحدادين ومسجد العمرى لمتابعة نسب ومستوى تنفيذ الأعمال والتى جاءت بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالمنطقة من "مياه شرب – صرف صحى – كهرباء ".

 

حيث تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشوارع "الممر الغربى من الحامولى حتى الجانبية بطول 220م – شارع العمرى بطول 200م – ميدان الحامولى بطول 30م – الممر الغربى الشرقى بطول 125م – شارع سعد المساح بطول 130م ".

 

وخلال التفقد وجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا باستكمال رصف الشوارع الرابطة بين المنطقة وشارع الجلاء، وكذا سرعة الانتهاء من رصف الشوارع الرابطة الجارى العمل بها والتى تتمثل فى "صدقى – شوقى – السيد عبد اللطيف – الشيتى – المنشاوى – حسن حسيب – شوقى من سعيد – القذافى – المعتصم"، مؤكدا على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار ومراعاة مناسيب الرصف لسرعة تصريف المياه.

 

وأكد محافظ الغربية أن ما تشهده المحافظة من أعمال رصف وتطوير تسير وفق مخططات تنفيذية تم وضعها مسبقا، حيث تم الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية كمرحلة أولى وجارى حاليا الانتهاء من الشوارع الرابطة الفرعية، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل جميع مراكز المحافظة فى أن واحد.

 


محافظ الغربية

طنطا

رصف الشوارع

أعمال الرصف

رصف شوارع طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة