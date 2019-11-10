محافظ الغربية يجرى زيارة مفاجئة على أعمال رصف تل الحدادين ومسجد العمرى بطنطا

أجرى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية جولة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بمنطقة تل الحدادين ومسجد العمرى لمتابعة نسب ومستوى تنفيذ الأعمال والتى جاءت بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالمنطقة من "مياه شرب – صرف صحى – كهرباء ".

حيث تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشوارع "الممر الغربى من الحامولى حتى الجانبية بطول 220م – شارع العمرى بطول 200م – ميدان الحامولى بطول 30م – الممر الغربى الشرقى بطول 125م – شارع سعد المساح بطول 130م ".

وخلال التفقد وجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا باستكمال رصف الشوارع الرابطة بين المنطقة وشارع الجلاء، وكذا سرعة الانتهاء من رصف الشوارع الرابطة الجارى العمل بها والتى تتمثل فى "صدقى – شوقى – السيد عبد اللطيف – الشيتى – المنشاوى – حسن حسيب – شوقى من سعيد – القذافى – المعتصم"، مؤكدا على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار ومراعاة مناسيب الرصف لسرعة تصريف المياه.

وأكد محافظ الغربية أن ما تشهده المحافظة من أعمال رصف وتطوير تسير وفق مخططات تنفيذية تم وضعها مسبقا، حيث تم الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية كمرحلة أولى وجارى حاليا الانتهاء من الشوارع الرابطة الفرعية، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل جميع مراكز المحافظة فى أن واحد.