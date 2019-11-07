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أهالى قرية السملاوية بالغربية يتبرعون بجهاز تنفس صناعى للمستشفى العام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:58 م
أهالى قرية السملاوية بالغربية يتبرعون بجهاز تنفس صناعى للمستشفى العام التبرع بجهاز تنفس صناعى للمستشفى العام
الغربية - محمد طارق

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استقبل قسم الأطفال المبتسرين وحضانات الأطفال بمستشفى زفتى العام، تبرع أهالى قرية السملاوية التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بجهاز تنفس صناعى متعدد السرعات غير تداخلى بقيمة 650 ألف جنيه.

ومن جانبها صرحت الدكتورة شيرين العادلى رئيس قسم الحضانات بمستشفى زفتى العام، أن هذا الجهاز ضمن 4 أجهزة الموجودين على مستوى مستشفيات الجمهورية لخدمة الأطفال المبتسرين، مضيفة أنها تواصلت مع الشركة الأم لتطوير الجهاز وتركيب الأوكسجين، والذى يساعد الطفل عن الفصل من جهاز التنفس الصناعى.

وتابعت: "أرسلت الشركة مدير مبيعاتها فؤاد رمضان، المنوط لسماع المشاكل التى تواجه مستخدمى خدمة أجهزة التنفس الصناعى، والذى قام بحل معظم المشاكل الخاصة والتبرع أيضا لحضانات المستشفى بكابلات "الفلو سنسور"، وكذا توريد النواقص الخاصة بالأجهزة.


مستشفى زفتي العام

التنفس الصناعي

الحضانات

اجهزة التنفس الصناعي

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