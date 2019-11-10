محافظ الدقهلية: إنطلاق الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة غداً

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة غدا الاثنين، وتستمر على مدار 15 يوماً، وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن أجهزة المحافظة على درجة من الاستعداد لتنفيذ الموجة الـ14 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية ،من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإزالات سوف تشمل الحالات التى لم يتقدم واضعوا اليد عليها بطلب تقنين ،والحالات التى تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات ،وكذلك الحالات التى أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.