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محافظ الدقهلية :رفع وتوريد 1015طن قمامة بحى شرق وغرب المنصورة

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:27 م
محافظ الدقهلية :رفع وتوريد 1015طن قمامة بحى شرق وغرب المنصورة حملة نظافة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 1015 طن قمامة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة خلال يومين

وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.

قال حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة إنه تم توريد 405طن قمامة خلال يومين،وفي إطار النشاط اليومي قامت رئاسة الحي بقص وتقليم الاشجار وكنس ورفع الأتربة والقمامة بشارع قناة السويس،وحملة نظافة بشارع الكرنك وبنك مصر والحسينية، ورفع القمامة بشارع البهنساوي وشارع الدراسات، ونظافة وكنس ورفع أتربة بشارع الجمهورية، ورفع تراكمات من شارع المبرة ،وشارع سعد زغلول، وقص وتقليم الأشجار ورفع ناتج القص بترعة المنصورية.

كما قامت رئاسة الحي بطلاء السور الحديدى لاحواض الحدائق بشارع فخر الدين خالد، اصلاح خلايا شارع الغربلة بمساكن الشناوي والعمل مع هندسة كهرباء شرق بشارع عبده معروف بكفر البدماص،وصيانة ولحام الألعاب بحديقة الأندلس ،وقامت رئاسة الحي باصلاح كسر بماسورة الصرف بميدان أم كلثوم وسحب جميع المياه بشارع الجيش.

ومن جانبه قال أحمد عبد السميع رئيس الحي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية تم رفع 610 طن قمامة خلال يومي الخميس والجمعة،وتم كنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من امتداد شارع جيهان وحي الجامعة وبالشوارع الجانبية،ومن محيط شارع أحمد ماهر والشوارع الجانبية،وشارع سامية الجمل،وشارع الترعة،وشارع النخلة،ومن محيط مستشفى المنصورة العام الجديد .

وأضاف أنه تم قص وتهذيب الأشجار والحشائش بحديقة بانوراما بالمشاية السفلية ورفع المخلفات الناتجة عن عملية القص،وشارع العبور،ومن داخل المدرسة الفنية المتقدمة الصناعية بشارع الثانوية،وغسيل رصيف وبردورات الجزيرة الوسطى بشارع عبد السلام عارف وصولا لاستاد المنصورة الرياضي.

 

 

رفع وتوريد 1015طن قمامة (1)
رفع وتوريد 1015طن قمامة 

 

رفع وتوريد 1015طن قمامة (2)
رفع وتوريد 1015طن قمامة 

 

رفع وتوريد 1015طن قمامة (3)
رفع وتوريد 1015طن قمامة 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة القمامة

حي شرق المنصورة

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