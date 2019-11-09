محافظ بنى سويف: انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.. الاثنين القادم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،يوم الاثنين القادم 11 نوفمبر الجاري، وتستمر على مدار 15 يوماً، وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ بنى سويف، فى بيان له اليوم السبت أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الـ14 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

و أشار المحافظ إلى أن بنى سويف تمكنت من إزالة 323 حالة تعد ضمن الموجة الـ 13 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (والتى جرت فى الفترة من 24 يوليو الماضى واختتمت فى 1 أغسطس الماضي) ،حيث اسفرت عن استرداد 20 ألف و310 فدان من أراضى أملاك الدولة المتعد عليها، وذلك من خلال إزالة 283 حالة تعد "بالبناء المخالف" على مساحة 66 ألف و995 متر، وإزالة 40 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة 20 الف و294 فدان من أراضى أملاك الدولة الصحراوية.

من جانبه أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ببنى سويف أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ14 بعد غد،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة،مشيرا إلى أن الإزالات سوف تشمل الحالات التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلب تقنين ،والحالات التى تقدم بشانها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات ،وكذلك الحالات التى أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.