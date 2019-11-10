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ما هى الأسباب الأكثر شيوعا للغثيان المستمر؟ التهاب الكبد أخطرها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:03 م
ما هى الأسباب الأكثر شيوعا للغثيان المستمر؟ التهاب الكبد أخطرها الغثيان - أرشيفية
كتبت هند عادل

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الغثيان علامة على وجود مشكلة صحية كامنة قد تكون بسيطة وفى أوقات أخرى تكون خطيرة، وكثير من الحالات يمكن أن تسبب الغثيان، وهى مشاكل في الجهاز الهضمي.

ووفقا لموقع "healthline" فهناك عدة أسباب كامنة وراء الشعور بحالة الغثيان المستمرة، وقبل ذلك يجب التعرف على ما هو تعريف تلك الحالة أولا لمعرفة طرق علاجها.

ما هو الغثيان المستمر؟

يستمر الغثيان المزمن لفترة أطول من شهر، وخلال هذا الوقت قد يأتى ويذهب وقد يحدث فقط في أوقات معينة من اليوم، فى حالات أخرى قد تشعر بالغثيان طوال الوقت تقريبًا، وقد يزداد الغثيان المستمر سوءًا مع مرور الوقت، كما هو الحال فى الارتجاع المعدي المريئي، وتعد الالتهابات مثل التهاب المعدة والأمعاء من الأسباب الشائعة للغثيان الحاد قد يؤدي الغثيان المستمر والحاد إلى التقيؤ ولكن ليس دائمًا.

الفرق بين الغثيان الحاد والمستمر

يستمر الغثيان الحاد أقل من شهر، وفى معظم الحالات يستمر فقط بضعة أيام، أما الغثيان المزمن فيستمر لفترة أطول من شهر خلال هذا الوقت قد يأتى ويذهب، ويكون خفيفًا أو شديدًا.

غالبًا ما يكون من الصعب تشخيص سبب الغثيان المستمر، ومع ذلك يمكن تمييز الأسباب فى الغالب عن طريق الأعراض المصاحبة أو إذا كان هناك شيء يؤثر على مستوى الغثيان.

وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للغثيان المزمن ما يلى:

1. الحمل

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة للحمل غالبًا ما يطلق عليه غثيان الصباح، لكن يمكن أن يحدث فى أى وقت من اليوم، الغثيان أثناء الحمل عادة ما يكون بسبب التغيرات الهرمونية.

 

2. ارتجاع المرىء

الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو عندما تكون حلقة العضلات بين المعده والمريء ضعيفة أو تسترخى كثيرًا، أكثر الأعراض شيوعًا في ارتجاع المريء هي حرقة المعدة المعتادة، على الرغم من عدم إصابة كل فرد بمرض ارتجاع المريء تشمل الأعراض الأخرى ألم في الصدر أو أعلى البطن، مشاكل في التنفس، مثل السعال المستمر أو الربو، طعم مر أو الحامض في الجزء الخلفي من الفم، رائحة الفم الكريهة، مشاكل في البلع، قيء.

3. التهاب البنكرياس

البنكرياس هو عضو يفرز الإنزيمات للمساعدة على هضم الطعام، ويمكن أن يكون التهاب البنكرياس حادا أو مزمنا، يستمر النوع الحاد لبضعة أيام، لكن التهاب البنكرياس المزمن قد يستمر لسنوات.

4. التهاب الكبد

هناك 5 أنواع رئيسية: التهاب الكبد A و B و C و D و E، وكلها يمكن أن تسبب الغثيان.


الغثيان

الغثيان المستمر

الغثيان الحاد

اسباب الغثيان الحاد

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