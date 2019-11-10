كيف يتعامل المصريون مع التكنولوجيا؟.. اعرف التفاصيل

كتبت: هبة السيد

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرا عن مؤشرات البنية التحتية خلال الربع الثانى من 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالي مشتركى الهاتف المحمول الى نحو 93.99 مليون مشترك خلال الفترة من ابريل الى يونيو 2019 كما وصل إجمالى خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان خلال تلك الفترة الى نحو 94.91%.

ووفقا للتقرير الذى حصل عليه "اليوم السابع" ، فقد وصل إجمالى مشتركى الهاتف الثابت الى 8.21 مليون مشترك، ووصل إجمالى مشتركى الهاتف الثابت فى الحضر الى نحو 6.46 مليون مقابل 1.75 مليون مشترك فى الريف خلال الربع الثانى من العام، فيما وصل عدد مشتركى الانترنت عن طريق المحمول 36.46 مليون مشترك، و 2.89 مليون مستخدم لـ"اليو اس بى مودم"، كما وصل إجمالى السعة الدولية للانترنت الى 2.373.60 مليار نبضة/ث.

كما اشار التقرير أن إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية تصل الى 3981 مكتب على مستوى الجمهورية كما يصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد الى نحو 5.44 مليون، و بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.21 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2019 مقارنة بنحو 6.06 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2018.

و بلغ إجمالي عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 102.20 مليون مشترك بنهاية فترة أبريل – يونيو 2019 مقارنة بنحو 103.13 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2018.

و بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.99 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2019 مقارنة بنحو 95.73 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2018 ، و يسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 92% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في أبريل –يونيو 2019.

و ارتفع إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL إلى 6.88 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2019 مقارنة بنحو 5.82 مليون مشترك بنهاية الفترة من أبريل – يونيو 2018 بزيادة سنوية 1.06 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 18.2%.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنمية بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت نحو 65.7 %بينما بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها انترنت 2.41%.

و بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الحاسب الالى في التعامل مع الشبكة الدولية 2.62% بينما كانت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 7.60%، و بلغت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 7% وشراءا 6.%

و بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة أبريل- يونيو 2019 نحو 12.18 ألف متدرب، كما بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات 68.23 ألف متدرب حتى نهاية الفترة أبريل-يونيو 2019.

أما ما يتعلق بدور القطاع فى التنمية فقد كشفت الوزارة فى تقريرها عن الربع الثانى فى 2019 ان نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها حاسب الى نحو 82.5%، و نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها شبكة محلية LAN نحو 58.5% و بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تستخدم الكمبيوتر في االعمال المكتبية نحو 67.8%.

وجاءت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت في ارسال واستقبال البريد الالكترونى نحو 65.13.%، و نسبة منشأت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7% ، نسبة منشأت القطاع الخاص التي تتعامل مع التجارة الالكترونية نحو 7.2%، وجاءت أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة ابريل-يونيو 2019 نحو 23.68 ألف متدرب.

أما ما يتعلق بمؤشرات البنية الاساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص خلال الربع الثانى فقد بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التى لديها هاتف ثابت 74.9% فى حين بلغت نسبة المنشأت التى تستخدم الانترنت65.7% وكانت نسبة منشأت القطاع الخاص التى لديها محمول 61.4%.

و جاءت مجالات استخدام الحاسب الألى في القطاع الخاص فقد احتلت الأعمال المكتبية والادارية وشئون عاملين المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الكمبيوتر بنسبة 67.9% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، يليها التعامل مع الشبكة الدولية بنسبة 62.2% فى حين بلغ تطوير أعمال المنشأة 51.7 % وجاءت نسبة المساهمة فى عمليات البحث والتطوير في المرتبة الأخيرة بنسبة 19.5%.

وجاءت مجالات استخدام الانترنت في القطاع الخاص، فقد احتل إرسال واستقبال البريـد الإلكترونـي المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الانترنت بنسبة 65.13% من إجمالي منشآت القطاع الخاص يليها الحصول على معلومات عن السلع والخدمـات بنسبة 60.7% ونسبة خدمة العملاء 42.88% فيما كانت نسبة استخدام الانترنت فى المعاملات المالية والبنكية 22.3%ونسبة المكالمات الصوتيــــــة أو المرئيـــــــة 13.78%.

و بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تتعامل مع شبكات التواصل الإجتماعي 28.8% توزعت على أحجام العمالة بالقطاع بنسبة 25.8% للمنشئات ذات حجم عمالة 10-49 مقارنة بـ37.6 للمنشئات ذات حجم العمالة 249-50 ، و ايضا بنسبة 45.6% للمنشئات ذات حجم عمالة 28-8.

و جاء الرد على استفسارات العملاء فى المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 18.3% بينما وصلت نسبة تسويق منتجات الى 17.3 % فى حين كانت نسبة الإعلان عن وظائف 8.4% وجاء إشراك العملاء في تطوير وابتكار المنتجات بأقل نسبة حيث وصلت الى 5.6%.

وبمجالات التعامل مع الحكومة الإلكترونية فقد جاء دفع فاتورة التلفون فى المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بنسبة 19.1% بينما وصلت خدمات المرور 11.1% فى حين كانت خدمات حجز التذاكر 7.8% وجاءت بوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة حيث وصلت الى 2.1%.

و بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7%، وكانت المنشآت التى تتعامل فى البيع عبر الانترنت قد وصلت الى نحو 5.3% للمنشئات ذات حجم عمالة يصل الى 10-49 مقارنة بنحو 12.1% للمنشئات ذات حجم العمالة 50-249 و 26.8% للمنشئات ذات حجم العمالة 250 فأكثر، بينما نسبة العمالة التى تقوم بالشراء عبر الانترنت بالمنشئات ذات حجم عمالة 10-49 كانت 4.6% مقارنة بـ10.3% للمنشئات ذات حجم العمالة 249.50 أما المنشئات ذات حجم العمالة 250 فأكثر وصلت النسبة الى 23.7%