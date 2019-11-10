وزير الاتصالات: سنشارك بمعرض Cairo ICT تحت شعار "مصر الرقمية"

كتبت: هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستشارك بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT تحت شعار "مصر الرقمية"، ويعقد المعرض فى الفترة من من 1 الى 4 ديسمبر 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنفذ الدولة استراتيجية للتحول الرقمى، وسبق وأن قامت بإطلاق نحو 18 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد منتصف العام الجارى، وتتجه لزيادة تلك الخدمات لتصل الى 174 خدمة رقمية قريبا تمهيدا لتعميم الأمر بباقى المحافظات.

وتعقد ضمن فعاليات المعرض الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى، فضلا عن عن إطلاق الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة الى عدد من الفعاليات الأخرى.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة ستناقش خلال فعاليات المعرض استراتيجيتها للتحول الرقمى و كيف تكون مصر دولة رقمية؟ وذلك فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الرقمية التى تقدم والتى سيتم تقديمها والحلول والخدمات والمشاريع التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة الى مشروع تطوير الانترنت وتطوير منظومة الاتصالات الجديدة بالتوازى مع عمليات التحول الرقمى.

وقال الوزير، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد اعلى قطاعات الدولة نموا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى حيث حقق نموا يصل الى 16%، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى المحافظة على هذه النسبة لنهاية العام المالى.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية و التى لاقت نجاحا كبيرا من بينها رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 الف شاب، ومبرمجي المستقبل لتدريب 6 الاف طالب من الصف الأول الثانوى و استراتيجية صناعة الالكترونيات "مصر تصنع الالكترونيات"، و افريقيا لإبداع الشباب و الخاصة بتدريب 10 الاف شاب مصرى و افريقي على الألعاب الرقمية و إطلاق 4 مدن تكنولوجية وهى برج العرب واسيوط وبنى سويف و السادات.

وخلال العام الحالى قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالتحول الرقمى بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية منها توصيل الانترنت السريع للمدارس و توزيع ما يقرب من 700 الف شريحة لطلاب الصف الأول الثانوى، وايضا توصيل أكثر من 600 جهة حكومية بمحافظة بورسعيد بكابلات الالياف الضوئية عبر الشركة المصرية للاتصالات.

و أطلقت الوزارة 18 خدمة حكومية إلكترونية بالمنصة الرقمية للحكومة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد فى 31 يوليو الماضى، تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل وسهل وميسر، وساعد فى ذلك ت جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية والتى تم البدء بها فى عام 2013، ووصلت هذه القواعد إلى 57 قاعدة بيانات، ومن المرجح زيادتها إلى 70 قاعدة بيانات بنهاية العام.

و تهدف الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى الى توفير خدمات حكومية مرقمنة تساعد على تحسين معيشة الإنسان وتمكين باقى أجهزة الدولة من تنفيذ هذا التحول، خاصة فى ظل التوجهات نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة.