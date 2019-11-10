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عقد أول امتحان الكترونى بجامعة بنها مايو 2020 وتخصيص 8 ملايين جنيه للتحول الرقمي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:18 م
عقد أول امتحان الكترونى بجامعة بنها مايو 2020 وتخصيص 8 ملايين جنيه للتحول الرقمي الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه سيتم الانتهاء من مبنى الامتحانات الإليكترونية بالجامعة فى أراضى كفر سعد ببنها يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أول امتحان به فى مايو 2020.

وأضاف رئيس جامعة بنها فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 8 ملايين جنيه للتحول الرقمى للجامعة باعتباره المستقبل بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت حاليا فى التخلص من كميات الورق والخردة فى إطار إلغاء التعامل الورقي، موضحا أنه فوجئ بكم الخردة الهائل وغير المتوقع بكافة أنحاء الجامعة.

وقال "السعيد"، إنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء شركة خدمات لنقل التكنولوجيا تابعة للجامعة طبقا لتعديلات القانون الجديد، لربط الجامعات بالصناعة والذى يتيح إقامة شركات لتقديم خدمات بمقابل فى مجالات الصناعة.

وأوضح، أنه كلف الدكتور أشرف شمس مستشار الجامعة القانوني، إعداد دراسة متكاملة لإنشاء الشركة والتى تأتى ضمن توجهات الجامعة للدخول فى مصاف جامعات الجيل الثالث والرابع فى إطار التحول الرقمى والتكنولوجي.

 

 

 


القليوبية

جامعة بنها

التحول الرقمى

الامتحانات الالكترونية

رئيس جامعة بنها

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