رئيس جامعة بنها: الانتهاء من دراسة إنشاء شركة لنقل التكنولوجيا بعد 3 شهور

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه جرى طرح مبادرة لإنشاء شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار بالجامعة خلال الأسبوع، موضحًا أنه بعرض الأمر على مجلس الجامعة تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار وفقًا لما منحه قانون الاستثمار الجديد، على أن تنتهى من إعداد دراسة الجدوى خلال مدة 3 أشهر من تاريخ عرض المبادرة بمجلس الجامعة.



وأضاف "السعيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تشكيل اللجنة برئاسة عميد كلية الهندسة بشبرا، وعضوية عمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصنطاعى والهندسة ببنها والتجارة والفنون التطبيقية ومدير مركز الابتكار بالجامعة والمستشار القانونى لدراسة الجدوى، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا وتسويقها للمواطنين بمقابل مادى لخدمة وزيادة موارد الجامعة.



وأوضح رئيس جامعة بنها، أنه في حالة الإعلان عن موافقة الجامعة لإنشاء الشركة، سيكون مقرها فرع الجامعة بالعبور، كما سيتم الإعلان عن الميزانية التى سيجرى تخصيصها لإنشاء هذه الشركة، ودراسة جدواها الاقتصادية على الجامعة.