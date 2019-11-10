صور.. تظاهرات ضد قرار الإفراج عن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر الآلاف من معارضو الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا، ضد قرارالقضاء البرازيلى، الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس السابق لولا دا سيلفا، الذى يقضى حكماً بالسجن مدة 12 عاماً فى قضايا فساد تم تخفيضها لاحقاً إلى 8.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أمر المحكمة البرازيلية يطالب الشرطة الفيدرالية الامتثال "على وجه السرعة" للقرار الصادر، ويأتى هذا الأمر بعد قرار المحكمة العليا فى البرازيل أمس بأنه لا يجوز سجن أى شخص إلا بعد استنفاد جميع الطعون المقدمة إلى المحاكم العليا.

وكان الرئيس البرازيلى السابق قد حكم عليه بالسجن 12 عاماً وشهرا واحدا بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة "أو آى اس" للإنشاءات فى الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامى (2003 و2010).



احتجاجات ضد سيلفا بعد الإفراج عنه



احتجاجات ضد سيلفا



الآلاف من معارضى سيلفا



سيلفا



شعارات ضد سيلفا



مظاهرات ضد سيلفا