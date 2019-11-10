صور.. إزالة مبنى مخالف يعيق توسعه بطريق "السعدية - كفر العزازي" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، مبنى مقام بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة بقرية السعدية مركز ابوحماد يعوق إستكمال أعمال الرصف بطريق "السعدية - كفر العزازى " .

و كان الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملة لإزالة المبنى المقام بالمخالفة وتسويته بسطح الأرض ورفع الأنقاض وإخلاء المساحة وتجهيزها لإستكمال أعمال الرصف والتوسعة بالطريق.

و يشار إلى أن محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة مطلع الإسبوع الماضى لمركز ومدينة أبو حماد للتعرف على إحتياجات المواطنين وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لهم ، وخلال تفقده لأعمال الرصف والتوسعة لطريق السعدية – كفر العزازى بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، تلاحظ وجود مبنى مقام بالمخالفة ومتعدى على الطريق ويتسبب فى تعطل أعمال الرصف والتوسعة ، وبالفحص تبين أن المبنى المخالف مقام على أراضى أملاك الدولة بمساحة 240 م وعبارة عن منزل بخرسانة مسلحة أرضى وأول علوى وأعمدة ثانى وصادر له قرار إزالة رقم 1573 لسنة 2018 من مديرية الطرق والنقل، ليأمر المحافظ بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف لتستكمل مديرية الطرق أعمال رصف وتوسعة الطريق ليدخل الخدمة ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

فى سياق متصل، أصدر محافظ الشرقية ، القرار رقم 14160 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 304.5 م2 ملك الوحدة المحلية بالزنكلون داخل الحيز العمرانى بجوار الوحدة المحلية لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة المنطقة وفقاُ لتقدير اللجان المختصة .

ازالة المبني المخالف



ازالة المبني المخالف