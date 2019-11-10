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7027 طلب تصالح على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:38 م
7027 طلب تصالح على أراضى أملاك الدولة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 7027 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .

وأضاف فى بيان إنه تم تشكيل لجنه مختصة بفحص طلبات المتقدمين لتقنين أوضاعهم لتحديد سعر الأرض مع مراعاة البعد الاجتماعى التسعير والسداد للجادين حفاظا على حق الشعب واسترداد املاك الدولة، مؤكدا أن الدولة جادة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة للحالات التى تقدمت بطلبات تقنين أوضاعها  .

ولفت إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية كالآتى " 495  طلب بمركز الزقازيق – 25  طلب بحى أول – 647  طلب بمنيا القمح – 440  طلب بأبو حماد – 746  طلب بديرب نجم – 903, طلب بههيا – 643 طلب ببلبيس – 337طلب بفاقوس – 519 طلب بأبو كبير – 155 طلب بالحسينية – 599 طلب بالإبراهيمية – 939  طلب بكفر صقر – 73 طلب بأولاد صقر – 423 طلب بمشتول السوق – 29طلب بالقنايات – 43 طلب بالقرين – 10طلبات بصان الحجر – 38 طلب بحى ثان –38  طلب بمنشأة أبو عمر " .

أكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء ، مشيراً إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون ويناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم خلال المهلة المحددة لاستكمال اجراءات التقنين لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين .

 

 

 


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طلبات التصالح

تعدباا املاك الدولة

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