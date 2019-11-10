صور .. أعمال الإنشاءات فى مجمع الهيئات القضائية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر محافظة البحر الأحمر، فى أعمال تطوير وإنشاء مجمع للهيئات القضائية، بالقرب من شارع النصر بمدينة الغردقة، وتحديدا بالقرب من موقف الأتوبيس.

وتسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء المجمع، حتى يتم نقل مقر النيابة الإدارية بالغردقة إليها، وكذلك محكمة الأسرة والشهر العقارى، وهيئة قضايا الدولة .

ويأتى إنشاء مقر لإدارات الهيئات القضائية المختلفة فى مجمع واحد بالغردقة، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتخفيف العبء وعناء السفر على أهالى محافظة البحر الأحمر .

يذكر أن المقر الذى من المقرر أن يتم نقل مجمع الهيئات القضائية أليه، كان مبنى مجمع تجارى ملك مجلس مدينة الغردقة، ونظرا لعدم استخدامه قامت محافظة البحر الأحمر بتحويله لمجمع هيئات قضائية ويجرى أعمال تعديل له ليصلح كمقر لتلك الهيئات.



إنشاءات مجمع الهيئات القضائية بالغردقة



إنشاءات مجمع الهيئات القضائية بالغردقة



إنشاءات مجمع الهيئات القضائية بالغردقة