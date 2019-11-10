شاهد.. أعمال التطوير والرصف بالمناطق القديمة بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للأنتهاء من أعمال التطوير والرصف بالشوارع والمناطق القديمة بمدينة الغردقة، ضمن خطة المحافظة فى تطوير تلك المناطق، لتبقى مزارات سياحية من خلالها يشاهد السياح بدايات مدينة الغردقة الشعبية.

من جانبها اعلنت محافظة البحر الأحمر، أن الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، تابعت صباح اليوم أعمال رصف الشوارع بمنطقة الأمل، أحدى الأماكن القديمة التى يتم فيها أعمال التطوير.

وأضافت المحافظة فى بيان لها، أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة الملاحة ويجرى العمل فى تطوير منطقة الأمل والصيادين بالسقالة، وتضم أعمال التطوير رصف الشوارع الداخلية، وتركيب إنترلوك وتجديد كابلات الكهرباء القريبة بالمنازل والمياه.



أعمال التطوير بمنطقة الأمل بالغردقة

أعمال التطوير بمنطقة الأمل بالغردقة

أعمال التطوير بمنطقة الأمل بالغردقة

أعمال التطوير بمنطقة الأمل بالغردقة