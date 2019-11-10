شاهد..تعليق الدراسة بمدارس رأس الخيمة والفجيرة بالإمارات بسبب الأمطار

محمد عبد المجيد

أفادت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، أن الإدارات المدرسية لديها صلاحية تعليق الدوام المدرسى، بحسب الظروف المناخية غير المستقرة، سواء بتكاثر الأمطار أو غيرها، موضحةً أن مدير المدرسة يستطيع تقييم الأجواء فى منطقة مدرسته، وإذا كانت تستدعى تعطيل الدراسة أم لا، وبناء على ذلك يخاطب أولياء أمور طلبته بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

أصدرت إدارة مدارس عدة حكومية وخاصة بتعطيل الدراسة اليوم بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها امارة #الفجيرة منذ الصباح الباكر وذلك حرصا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EGfvUhRNIv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، ذكرت الوزارة، أنها قد تضطر إلى تعليق الدراسة بشكل عام فى منطقة معينة أو أكثر على مستوى الدولة، تفادياً لظروف مناخية غير مستقرة، بعد التواصل مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة الوطنية للأرصاد والدفاع المدنى، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة التى تعتبر أولوية الوزارة.

و فى الفجيرة، أصدرت إدارة مدارس عدة حكومية وخاصة، قراراً بتعطيل الدراسة اليوم بسبب غزارة الأمطار التى تشهدها امارة الفجيرة منذ الصباح الباكر، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمى.

بينما قال مصدر فى مؤسسة مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، إن المؤسسة أوقفت حافلاتها عن العمل نتيجة تعطل الدراسة فى المناطق الشمالية، وفى منطقة وادى البيح، بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار، وحفاظاً على سلامة الطلبة.

وأوضح، أنه نظراً لسقوط الأمطار الغزيرة طوال ليل أمس، وتجمع كبير لمياه الأمطار فى الطرقات العامة وسقوط الأشجار، أوقفت بعض المدارس الحكومية الدراسة فى فصولها، وتم إبلاغ أسر الطلبة بتعطيل الدراسة لسوء الحالة الجوية، وعلى إثر ذلك توقف حافلات المؤسسة عن نقل الطلبة بالتنسيق مع إدارات المدارس فى المناطق المعنية.

وأضاف، أن استمرار الحالة الجوية بعد الظهر وتساقط الأمطار، قد يؤدى إلى تضرر الحافلات وتعرض الطلبة للخطر، لذلك تمت إعادة الطلبة إلى منازلهم، خصوصاً أن الطرق المؤدية إلى مدارسهم شهدت تجمعاً كبيراً لمياه الأمطار.