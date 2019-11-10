زراعة الشرقية تعقد اجتماعا لمناقشة تفعيل منظومة كارت الفلاح وحماية الأراضي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه عقد اليوم اجتماع بحضور المهندس على محمد لاشين مدير عام الزراعة والمهندس علاء محمد الشافعى مدير عام الخدمات الزراعية ، والمهندس محمد السيد عبد العزيز مدير عام حماية الأراضي بالمديرية والمهندس هشام محمد خليل مساعد مدير المديرية، والمهندس أشرف طه نصير مدير الحيازة بالمديرية ومسئول منظومة كارت الفلاح بالشرقية ومديرى الإدارات والمكاتب الزراعة والإصلاح الزراعي والمراقبات.

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن الاجتماع ناقش تفعيل منظومة كارت الفلاح وحماية الأراضي بمتابعة الإزالات الفورية للتعديات على الأرض الزراعية فى المهد وتفعيل لجان من المديرية للمرور على حالات التعدى وما تم إزالته على الطبيعه.

وشدد الاجتماع على الشئون الزراعية وسرعة مراجعة البيانات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح مع بيانات سجل 2 خدمات للحائزين للتأكد من مطابقتها وتحرير بيانات لجميع الحائزين على منظومة دعم المزارع وضرورة التأكيد على دقة بيانات زراعة المحاصيل الشتوية على الطبيعة واستكمال متابعة صرف الاسمدة للزراعات الشتوية.