سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة إرشادية عن المخلفات الزراعية بزراعة الشرقية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:25 م
ندوة إرشادية عن المخلفات الزراعية بزراعة الشرقية جانب من الندوة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن قطاع الإرشاد الزراعى قام بمتابعة مواقع تجميع وكبس قش الأرز للاستفادة منه وقام المهندس جمال أحمد كمال مدير عام الإرشاد الزراعى اليوم،بتنفيذ ندوة إرشادية عن المخلفات الزراعية بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة،بهدف الاستفادة من قش الأرز بعد الحصاد والتعامل مع القش الناتج بالمكابس أو استخدام الناتج فى عمل كومات سمادية أو كومات أعلاف.

وحث المزارعين عدم حرق قش الأرز مهما كانت الأسباب حفاظا على البيئة وصحة الإنسان، وحتى لايقع المخالف الذى يقوم بالحرق تحت طائله القانون وتحصيل غرامة فورية منه قدرها 2000 جنيه بصفة فورية، وكذلك تحصيل غرامات فورية من جهاز شئون البيئة.

 

 


الشرقية

حرق قش الارز

الاستفادة من قش الارز

زراعة الشرقية

وكيل زراعة الشرقية

تجميع وكبس قش الارز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق بجوار معهد أزهرى بالدقهلية بسبب حرق قش الأرز

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:21 م

تحرير 54 غرامة حرق قش الأرز بالشرقية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 11:24 ص

محافظ الدقهلية محاضر فورية لكل حالات حرق قش الأرز

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 03:46 م

حرق قش الأرز يتسبب فى إحالة مسئولين للتحقيق بكفر الشيخ

الأحد، 29 سبتمبر 2019 07:23 م

أين اختفت السحابة السوداء؟.. مزارعو الشرقية يجيبون: توقفنا عن حرق قش الأرز.. ونستخدمه كعلف للمواشى وسعر الفدان 600 جنيه.. مديرية الزراعة: دورات توعوية لتعليم المزارعين كيفية تحويل المخلفات إلى سماد عضوى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة