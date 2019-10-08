ندوة إرشادية عن المخلفات الزراعية بزراعة الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن قطاع الإرشاد الزراعى قام بمتابعة مواقع تجميع وكبس قش الأرز للاستفادة منه وقام المهندس جمال أحمد كمال مدير عام الإرشاد الزراعى اليوم،بتنفيذ ندوة إرشادية عن المخلفات الزراعية بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة،بهدف الاستفادة من قش الأرز بعد الحصاد والتعامل مع القش الناتج بالمكابس أو استخدام الناتج فى عمل كومات سمادية أو كومات أعلاف.

وحث المزارعين عدم حرق قش الأرز مهما كانت الأسباب حفاظا على البيئة وصحة الإنسان، وحتى لايقع المخالف الذى يقوم بالحرق تحت طائله القانون وتحصيل غرامة فورية منه قدرها 2000 جنيه بصفة فورية، وكذلك تحصيل غرامات فورية من جهاز شئون البيئة.