رئيس جهاز العاشر من رمضان: منطقة صناعية جديدة بالعاشر تضم 1850 مصنع

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، إنه تم الآنتهاء من توصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة لعدد 1500 مصنع بمساحة 6 مليون متر مربع، وجارى تنفيذ المرافق من مياه وصرف وصحى وخلافه لعدد 350 مصنع، ليصبح الإجمالى 1850 مصنع بتكلفة اجمالية أكثر من مليار جنيه، موضحا أن هذه الانشاءات تعتبر بمثابة مدينة صناعية جديدة تضاف إلى حجم الانشاءات والمصانع الموجودة فى المدينة القديمة.

وأضاف شاهين، أنه الآن يتم عمل شريان جديد يربط طريق الروبيكى بالمنطقة الصناعية الثالثة بعرض 50 متر وبطول 6 كيلو متر.وجارى تطوير طريق الروبيكى الذى يربط بين الإسماعيلية والسويس حيث يبدأ من أول الكوبرى بالكيلو 51 عند هايبر وان وحتى مدينة بدر أيصبح كل اتجاه ست حارات لخدمة المناطق الصناعية وهذا الطريق أشبه بالطريق الاقليمى والدولى