جهاز العاشر من رمضان: صيانة لأعمدة الإنارة بالمدينة لمنع أى مخاطر

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمشرف على خليج السويس، إنه تم تكليف شركات صيانة الكهرباء بتكثيف المرور الدورى على أعمدة وجميع مكونات شبكة الإنارة العامة بكافة أنحاء المدينة، وذلك لمنع أى خطر قد يحدث، وإعادة تركيب أبواب الأعمدة التى يتم سرقتها من قبل مجهولين وإعادة العزل للأعمدة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة، والتأكد من سلامتها.

وقام عدد من الفنين بشركات الكهرباء، اليوم بعمل صيانة للعديد من الأعمدة بالمجاورات بالحى 12 وغيره، وكانت مدينة العاشر من رمضان، قد تعرضت خلال الأيام الماضية، لسقوط أمطار غزيزة، وفقدت طفلة عمرها 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الإبتدائى حياتها نتيجة ملامستها عمود إنارة وقت سقوط الأمطار، وتعرضت لصعق كهربائى وتوفيت فى الحال، مما تسبب فى حالة من الاستياء الشديد بين أبناء مدينة العاشر من رمضان .

وتابع: إنه جار تزويد عدد من المجاورات ببلاعات المطر، وذلك لصرف المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وتسليك البلاعات القديمة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم الآن إنشاء خزانات مياه جديدة، وذلك لاستيعاب مياه الأمطار والاستفادة منها،ومواجهة أى كمية أمطار مستقبلية بناءً على التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر.

وأوضح شاهين،أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال حماية المدن من السيول، والتى لها خبرة كبيرة لعمل دراسة وطرق ميثالية لحماية المدينة والمنطقة الصناعية.



انشاء بلاعات للامطار



بلاعات جدية بمدينة العاشر من رمضان لاستقبال الأمطار



بلاعات للامطار