سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جهاز العاشر من رمضان: صيانة لأعمدة الإنارة بالمدينة لمنع أى مخاطر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:44 ص
جهاز العاشر من رمضان: صيانة لأعمدة الإنارة بالمدينة لمنع أى مخاطر خزانات لاستيعاب مياه الأمطار
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمشرف على خليج السويس، إنه تم تكليف شركات صيانة الكهرباء بتكثيف المرور الدورى على أعمدة وجميع مكونات شبكة الإنارة العامة بكافة أنحاء المدينة، وذلك لمنع أى خطر قد يحدث، وإعادة تركيب أبواب الأعمدة التى يتم سرقتها من قبل مجهولين وإعادة العزل للأعمدة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة، والتأكد من سلامتها.

وقام عدد من الفنين بشركات الكهرباء، اليوم بعمل صيانة للعديد من الأعمدة بالمجاورات بالحى 12 وغيره، وكانت مدينة العاشر من رمضان، قد تعرضت خلال الأيام الماضية، لسقوط أمطار غزيزة، وفقدت طفلة عمرها 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الإبتدائى حياتها نتيجة ملامستها عمود إنارة وقت سقوط الأمطار، وتعرضت لصعق كهربائى وتوفيت فى الحال، مما تسبب فى حالة من الاستياء الشديد بين أبناء مدينة العاشر من رمضان .

وتابع: إنه جار تزويد عدد من المجاورات ببلاعات المطر، وذلك لصرف المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وتسليك البلاعات القديمة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم الآن إنشاء خزانات مياه جديدة، وذلك لاستيعاب مياه الأمطار والاستفادة منها،ومواجهة أى كمية أمطار مستقبلية بناءً على التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر.

وأوضح شاهين،أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال حماية المدن من السيول، والتى لها خبرة كبيرة لعمل دراسة وطرق ميثالية لحماية المدينة والمنطقة الصناعية

 

انشاء بلاعات للامطار
انشاء بلاعات للامطار

 

بلاعات جدية بمدينة العاشر من رمضان لاستقبال الأمطار
بلاعات جدية بمدينة العاشر من رمضان لاستقبال الأمطار

 

بلاعات للامطار
بلاعات للامطار

 

خزانات جديدة لاستيعاب مياه الأمطار
خزانات جديدة لاستيعاب مياه الأمطار

 

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

جهاز مدينة العاشر

صيانة اعمدة الانار

الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة