خفقان القلب مع الصداع علامة على وجود مشاكل صحية خطيرة.. اعرفها

كتبت هند عادل

كثير ما يشعر أى شخص بخفقان القلب أو يدق أو ينبض بشكل مختلف عن الطبيعى، ويصاحب تلك المشكلة أحيانا الشعور بالصداع أيضا وهذا يشير إلى وجود حالة صحية خطيرة.

ووفقا لتقرير لموقع "healthline" قد يكون خفقان القلب والصداع المصحوبان بالدوار أو ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو الارتباك حالات طوارئ تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا.

أسباب خفقان القلب والصداع



هناك العديد من الأسباب التى قد تسبب خفقان القلب إلى جانب الصداع، قد تكون بعض الحالات أو العوامل سبب حدوث هذه الأعراض في نفس الوقت.

بعض عوامل نمط الحياة قد تسبب خفقان وصداع معًا مثل الضغط العصبى، وشرب الكحول، تناول الكافيين والمنشطات، استخدام التبغ والتعرض للتدخين، تناول بعض الأدوية.

الجفاف

يحتاج الجسم إلى كمية معينة من السوائل لتعمل بشكل صحيح، إذا الشخص يعانى من الجفاف فقد يصاحب ذلك أعراض أخرى وهى العطش الشديد، إعياء، دوخة، ارتباك، الخفقان أو ضربات القلب السريعة، التبول أقل في كثير من الأحيان، البول الداكن اللون.

عدم انتظام ضربات القلب

قد يتسبب عدم انتظام ضربات القلب في خفقان القلب والصداع معًا، هذا هو نوع من أمراض القلب، وعادة ما تسببه مشكلة فى كهربيه القلب.

ويؤدى عدم انتظام ضربات القلب إلى تغير نبضات القلب التي يمكن أن تكون منتظمة أو غير منتظمة، الانقباضات البطينية المبكرة (PVCs) والرجفان الأذيني هي أمثلة على عدم انتظام ضربات القلب التي تسبب خفقان القلب ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الصداع.

الصداع النصفى

الصداع النصفي أكثر حدة من صداع التوتر وقد يتكرر ويدوم لساعات أو أيام، يتم تحديد الصداع النصفى الذى يؤثر على الرؤية والحواس الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم والصداع

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا صداعًا ونبضات قوية في بعض الأحيان.