حبس 4 متهمين فى واقعة سرقة شركة بالتجمع الخامس 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين متورطين فى سرقة خزنة وأجهزة من شركة بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عادل .م "، فرد أمن مكلف بحراسة العقار محل الواقعة، و "خليفة .م"، و "هيثم .ع "، و"خضر .ح "، عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة شقق وبسؤالهم اقروا بارتكاب الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع، من "م.ح" صاحب شركة، يفيد بسرقة خزنة وأجهزة لاب توب وشاشات من داخل شركته والتعدى على فرد الأمن المكلف بحراسة العقار، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من فرد الأمن، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.