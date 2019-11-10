جولة الإعادة لإنتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس..غدا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، إن غدًا الإثنين، سيتم إجراء جولة الإعادة لإنتخابات إتحاد طلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى تمام الخامسة مساءً.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن المشاركة ضرورية فى هذا الحدث مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن أهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بعد غد الثلاثاء سيتم إجراء إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ويوم الأربعاء انتخابات رئيس الأتحاد ونائبه على مستوى الكليات لتنتهى الإنتخابات يوم الخميس المقبل، بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.