جامعة سوهاج تعلن نتيجة انتخابات اتحادات طلابها .. تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج منذ قليل، بعد عملية فرز الأصوات عن الإعادة داخل جميع الفرق بثلاث كليات هي كلية الآداب و الصيدلة و الألسن.

كما أسفرت عملية الفرز عن الإعادة جزئيا داخل 4 كليات هي كلية الطب البشري"الفرقة الأولي" وكلية الزراعة الفرق "الأولى، الثانية، الثالثة" وكلية التمريض الفرقتين "الأولي والثالثة" وكلية التربية الرياضية الفرقة الثالثة.

وأوضحت النتائج أيضا عن إنتهاء العملية الإنتخابية داخل كليتين هما كلية التعليم الصناعي وكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وأشار البيان الصادر من الجامعة إلى أنه لم يتم إجراء الانتخابات بكليات العلوم، التجارة، الطب البيطري، الآثار وحسمت النتيجة بالتزكية بسبب عدم تعدي المرشحين الحد القانوني، وسوف تجري انتخابات كليات الهندسة، والتربية، والحقوق يوم السبت 9 نوفمبر 2019.