سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تعلن نتيجة انتخابات اتحادات طلابها .. تعرف عليها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:42 م
جامعة سوهاج تعلن نتيجة انتخابات اتحادات طلابها .. تعرف عليها إنتخابات طلاب جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج منذ قليل، بعد عملية فرز الأصوات عن الإعادة داخل جميع الفرق بثلاث كليات هي كلية الآداب و الصيدلة و الألسن.

 كما أسفرت عملية الفرز عن الإعادة جزئيا داخل 4 كليات هي كلية الطب البشري"الفرقة الأولي" وكلية الزراعة الفرق "الأولى، الثانية، الثالثة" وكلية التمريض الفرقتين "الأولي والثالثة" وكلية التربية الرياضية الفرقة الثالثة.

وأوضحت النتائج أيضا عن إنتهاء العملية الإنتخابية داخل كليتين هما كلية التعليم الصناعي وكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وأشار البيان الصادر من الجامعة إلى أنه لم يتم إجراء الانتخابات بكليات العلوم، التجارة، الطب البيطري، الآثار وحسمت النتيجة بالتزكية بسبب عدم تعدي المرشحين الحد القانوني، وسوف تجري انتخابات كليات الهندسة، والتربية، والحقوق يوم السبت 9 نوفمبر 2019.

 

 

 


محافظه سوهاج

جامعه سوهاج

الاتحادات الطلابيه

انتخابات الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة