صور.. 1600 طالب بالفرقة الرابعة بـ"تجارة القناة" يؤدون الامتحانات الفصلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، عميد كلية التجارة جامعة قناة السويس، إن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، تابع سير العملية الامتحانية بكلية التجارة، والخاصة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، والتي سادها جو من الهدوء والاستقرار.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة قناة السويس، أن 1600 طالب بالفرقة الرابعة لكلية تجارة أدوا اليوم امتحانات الدراسات التجارية بلغة أجنبية، مشيرًا إلي أنه قام بجولة فى اللحان المختلفة للاطمئنان على سير الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات الحالية تعد استعدادًا وتدريبًا للطلاب والطالبات على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور أحمد ذكي، عميد كلية التجارة أن الامتحانات شهدت التزام الطلاب بقواعد سير الامتحانات لجميع الفرق الدراسية بمختلف المواد.