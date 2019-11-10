تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والتأمين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسرة 8.05 نقطة، لتغلق عند مستوى 10266.51 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 46.1 مليون سهم بقيمة 125.8 مليون ريال قطرى عبر 3438 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.53%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.