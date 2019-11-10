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تحرير 963 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:00 ص
تحرير 963 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير الأمن ، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والتى أسفرت عن تحرير 963مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 12دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة على الظهير الصحراوى ، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 7مزراع دائرة مركز السادات ، وفحـص 31 شخصا كما تم فحص 8 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 11 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .


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