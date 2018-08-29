سقوط سائق بحوزته رخصة مزورة وتحرير 1409مخالفات مرورية فى حملة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكن ضباط مباحث المرور بالمنوفية، من ضبط سائق وبحوزته رخصة مزورة، وذلك حال قيامه باستخراج تصريح خط سير، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بضبط "و .ع. ف" 30 سنة سائق ومقيم العراقية دائرة مركز الشهداء حال تواجده بوحدة مرور الشهداء لاستخراج تصريح خط سير للسيارة "م و أ 1247 أجرة " للاشتباه فى كون رخصة التسيير الخاصة بالسيارة مزورة، بالاستعلام بالرقم المسلسل للرخصة، تبين أنها غير صادر من وحدة مرور الشهداء بمواجهة المتهم نفى علمه بكون الرخصة غير سليمة، تم التحفظ على المتهم والسيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9927 جنح المركز لسنة 2018 .

كما شنت المديرية حملة مرورية مكبرة، لتسيير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1409 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت جهودها عن تنفيذ الآتي ، " 7 " إزالات فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و"45 " قرار تعد على منافع الري، و"9" قرارات تعد علي منافع الصرف، و"2" قرار تعد علي منافع نهر النيل بإجمالي فدانين و18 قيراطا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ "3" أحكام قضائية .

كما تمكن ضباط مباحث المرور من ضبط عاطل داخل مرور بركة السبع ، وذلك لقيامه بسرقة المواطنين المترددين على الوحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير أمن المنوفية ، يفيد من ضبط " م .ا. م. "41 سنة عاطل ومقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية، أثناء سرقة ونشل بعض المواطنين المترددين على وحدة مرور بركة السبع، وبتفتيشه عثر بحوزته 405 جنيهات. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، ووقائع المحاضر أرقام 7709 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 بلاغ "م .ا. ع" ومقيم هورين – دائرة المركز " سرقة 2500 جنيه، والمحضر رقم "8976 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 م بلاغ "م .ر. م" ومقيم جنزوردائرة المركز "سرقة 6500 جنيه" .تم استدعاء المجنى عليهما، وتعرفا على المتهم . بالكشف جنائياً على المتهم تبين سابقة اتهامه فى " 14 قضية " سرقة – مخدرات ،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 73 أحوال مركز بركة السبع " لوقف القيد.