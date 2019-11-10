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تحرير 14 محضر فى حملة لتموين بنى سويف على المخابز البلدية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:09 م
تحرير 14 محضر فى حملة لتموين بنى سويف على المخابز البلدية حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شنت مديرية تموين بنى سويف حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

وتمكنت الحملة من تحرير 14 محضر لمخالفات تم رصدها أثناء المرور المفاجئ ،والتى شملت 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ،و2محضر لعدم نظافة أدوات العجين ، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذ الشأن

من جانبة اكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية ،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط فى الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

 

 

 


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