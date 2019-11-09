تحرير 20 مخالفة تموينية فى حملة بمدينة اهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا غرب محافظة بنى سويف برئاسة يحيى ياسين رئيس الوحدة حملة بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين أسفرت عن تحرير 20 محضر تموينى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بتنظيم حملة تموينية مكثفه على الأسواق والأنشطه التجاريه المختلفه ،والتي شملت المرور على الأنشطه التجارية المختلفة من بدالين تموين ومحلات سوبر ماركت ومحلات كشري وأنشطه متنوعه أخرى.

أسفرت الحمل عن تحرير 20 محضر جنحة وذلك لعدم فتح محلات البقالة التموينية في مواعيدها الرسمية لصرف المقررات التموينيه على المواطنين وعدم الإعلان من الأسعار التموينيه وعدم حمل شهادات صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص.