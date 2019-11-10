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تحرير 1310 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:08 م
تحرير 1310 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1310 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 543مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و70مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة وبدون لوحات و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو35 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير27 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 28 مخالفة بيئة و 113 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 31 مخالفة خط السير و16 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 21 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 46مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و23 مخالفة إزالة فاميه و59 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية و39 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 

 


امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

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