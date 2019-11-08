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تحرير 1426 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:43 م
تحرير 1426 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى .

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1426 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 553مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و76مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة وبدون لوحات و189 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير31 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 28 مخالفة بيئة و 115 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 33 مخالفة خط السير و17 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 21 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 50مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و25 مخالفة إزالة فاميه و74 مخالفة مواقف عشوائية و14 مخالفة طمس لوحات معدنية و61 مخالفة تحميل ركاب بالأجرة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 

 

 

 


امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

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مرور الاسماعيلية

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