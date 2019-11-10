تجنب هذه الأطعمة للتخلص من عسر الهضم.. أبرزها الأطعمة الحارة

فاطمة ياسر

تعانى نسبة كبيرة من الناس من الإصابة بعسر الهضم، وهذا الأمر يرجع لاتباع أسلوب حياة خاطئ كتناول بعض الأطعمة المسببة لذلك أو عدم تناول الماء بالنسبة الجيدة التي يحتاجها الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الاطعمة االتي يقوم البعض بتناولها في الصباح وتزيد من أعراض عسر الهضم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ويشعر الشخص المصاب بعسر الهضم بوجع شديد في المعدة نتيجة لعدم قدرة المعدة علي هضم الطعام، وأيضا بالرغبة الملحة في القيء والغثيان، وهذا الأمر نتيجة لعدم قدرة المعدة علي الهضم.

وهناك بعض الاطعمة التي يقوم الشخص المصاب بعسر الهضم بتناولها في الصباح وتزيد من ظهور أعراض عسر الهضم، ومنها، الأطعمة الحارة التي تحتوي علي نسبة عالية من الفلفل الحارق او ما شابه ذلك، فهي تزيد من تقلصات المعدة وتسبب التعرض لعسر الهضم.

وعلى عكس الشائع فإن تناولك للبرتقال علي الريق يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم، لأنه من الفواكه الحمضية التي تسبب الإصابة بتهيج بطانة المعدة بشكل كبير، ولذا يجب عدم تناوله علي الريق وكذلك الجوافة فتناولها يزيد من الاصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة.

تناول العصائر غير طبيعية يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم وتقلصات المعدة والحموضة وكثرة الغازات، ولذا ابتعد عنها، وتجنب تناول المياة الغازية علي الريق لأنها تتسبب زيادة أحماض المعدة والغازات التقلصات ولذا ابتعد عنها.