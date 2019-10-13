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ما هى الكمية المناسبة لشرب المياه فى اليوم وفوائدها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص
ما هى الكمية المناسبة لشرب المياه فى اليوم وفوائدها شرب المياه - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فى فصل الصيف نحتاج لتناول المياه باستمرار نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، ولكن فى فصل الشتاء يهمل الكثيرون تناول المياه مما يؤثر على صحة الجسم ويعرض البشرة للجفاف الشديد، وحسب ما ذكره موقع  nutrition فإن الجسم يفتقد المياه باستمرار، وذلك عن طريق البول والعرق، ولمنع الجفاف نحتاج لتناول كمية كبيرة من المياه.

وفقا للدراسات فإن الإنسان يحتاج ثمانية أكواب من المياه فى اليوم وهو ما يعادل 2 لتر، وفى حالة اهمال شرب المياه فيؤثر ذلك على مستويات الطاقة ووظيفة الدماغ، حيث أثبتت بعض الدراسات التى أجريت على النساء أن فقدان السوائل بنسبة 1.36% بعد التمرين أدى لضعف التركيز والاصابة بالتوتر والصداع المزمن.

 

كما أثبتت بعض الأبحاث أن الإكثار من شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم، لذلك ينصح بتناول المياه باستمرار بكمية لا تقل عن 2 لتر فى اليوم، سواء فى فصل الشتاء أو الصيف مع الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم وترطب البشرة.


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المياه

الجفاف

البشرة

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