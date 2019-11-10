تجديد حبس فلاح قتل خفير انتقامًا منه لقتله نجله فى العياط بسبب خلافات مالية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فلاح قتل خفير انتقامًا منه بعد قتل نجله "طالب" بسبب رفضه دفع 20 ألف جنيه فرضها المجنى عليه على أصحاب الأراضى بالمنطقة الجبلية فى العياط 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل طالب يدعى "عبد الله" نتيجة إطلاق النار عليه بالمنطقة الجبلية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن خفير طلب من المجنى عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه اعتاد تحصيلها من أصحاب الأراضى بالمنطقة الجبلية، وعندما رفض الضحية أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه فقتلته.

وفور وقوع الجريمة، اعتدى والد الطالب "عبد الله" على المتهم بحجر مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على والد الطالب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.