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تجديد حبس عاطل قتل جدته وأحرق جثتها لإخفاء جريمته بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:07 م
تجديد حبس عاطل قتل جدته وأحرق جثتها لإخفاء جريمته بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل، لقتله جدته وحرق جثتها بسبب خلافات بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من احتراق منزل بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق والذى تسبب فى مصرع "فاطمة ح" 75 عاما ربة منزل، متأثرة بإصابتها بحروق نارية، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

على الفور قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، لسرعة معرفة سبب الحريق والتحرى حول الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل مالك المنزل "أحمد ف ع" 26 عاما مؤهل عالى ومقيم بمفرده بذات العقار، وأن المتوفية هى خالة والده وتتردد عليه من حين لآخر لخدمته.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عن التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه ويبن المجنى عليها لمنعها له الخروج من المنزل قام على إثرها بالتعدى عليها بعصا خشبية التى أودت بحياتها وإلقائها على السرير وسكب بنزين عليها وإشعال النار بها.

تم ضبط العصا المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت بتشريح الجثة.

 

 


المنوفية

مدير امن المنوفية

عاطل قتل جدته

مركز بركة السبع

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