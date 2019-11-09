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تحرير 876 مخالفة مرورية وفحص 26 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:33 ص
تحرير 876 مخالفة مرورية وفحص 26 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 876 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 7 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 27 شخصا، كما تم فحص7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 11 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

 


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