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حبس عاطل قتل جدته وأحرق جثتها لإخفاء جريمته فى المنوفية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:09 ص
حبس عاطل قتل جدته وأحرق جثتها لإخفاء جريمته فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية حبس عاطل وذلك لقيامه بقتل جدته وأحرق جثتها بسبب خلافات بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من احترام منزل بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، وتم السيطرة على الحريق والذى تسبب فى مصرع فاطمة حامد 75عاما ربة منزل متأثرة بإصابته بحروق نارية، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

على الفور قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، لسرعة معرفة سبب الحريق والتحرى حول الواقعة.

 

توصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل مالك المنزل احمد فهيم عبد الفتاح شديد 26 عاما مؤهل عالى ومقيم بمفردة بذات العقار وأن المتوفية هى خالة والده وتتردد عليه من حين لأخر لخدمته .

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليها لمنعها له الخروج من المنزل قام على اثرها بالتعدى عليها بعصا خشبية التى أودت بحياتها والقائها على السرير وسكب بنزين عليها وإشعال النار بها تم ضبط العصا المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت بتشريح الجثة.

 

 


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