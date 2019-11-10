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تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:13 م
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة  حبس عاطلين، لاتهامهما بـالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه فى 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، ومبلغ مالى، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

تجارة المخدرات

امبابة

حشيش

هيروين

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