تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطلين، لاتهامهما بـ الاتجار فى المواد المخدرة ، وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه فى 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، و3 قطع من المخدر، ومبلغ مالى، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.