حبس عاطلين لحيازتهما 70 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر وبحوزتهما على 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.