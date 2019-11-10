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بوتين يمنح أسطورة الموسيقى ألكسندرا باخموتوفا أرفع وسام فى روسيا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:00 م
بوتين يمنح أسطورة الموسيقى ألكسندرا باخموتوفا أرفع وسام فى روسيا بوتين وألكسندرا باخموتوفا
كتب محمد تهامى زكى

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منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المؤلفة الموسيقية الروسية المعروفة ألكسندرا باخموتوفا، وسام القديس "أندريه الأول"، الذى يعد أحد أرفع الأوسمة الوطنية فى روسيا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، جاء ذلك بعدما حضر بوتين، حفلة موسيقية بمناسبة مرور تسعين عاما على ميلاد ألكسندرا باخموتوفا، وقدم التهنئة لها شخصيا بعيد ميلادها.

وقال بوتين، إنه منح باخموتوفا، وسام القديس أندريه الأول، وسيتم تقليدها إياه فى الكرملين.

يشار أن ألكسندرا باخموتوفا، من مواليد فولغوغراد يوم 9 نوفمبر 1929، وهى ملحنة وعازفة بيانو سوفييتية وروسية، قامت بتأليف موسيقى لأكثر من 400 أغنية، وهى من الشخصيات الاجتماعية الروسية المعروفة، تحمل العديد من الألقاب والجوائز والأوسمة السوفيتية والروسية.

كانت باخموتوفا، تميل إلى التأليف الموسيقى منذ نعومة أظافرها، ووضعت لحن أغنيتها الأولى، عندما كان عمرها فقط 3 سنوات، وكان مؤلف  كلمات معظم أغانيها هو زوجها نيكولاى دوبرونرافوف، وقام أشهر المطربين السوفيت والروس، بأداء أغانى الثنائى المبدع.

وضعت باخموتوفا، ألحان الكثير من الأفلام السينمائية السوفيتية والروسية، من بينها: "الفتيات"، "كان هناك عجوز وعجوزة"، "ثلاث شجرات على شارع بلوشيخا"، "اختتام الموسم"، "حبى فى السنة الدراسية الثالثة"، كذلك أفلام "معركة من أجل موسكو".

وعلى الرغم من أنها لم تكن من أعضاء الحزب الشيوعى السوفيتى، هى وزوجها، إلا أنهما كتبا الكثير من الأغانى الوطنية الحماسية، من بين أغانيها المشهورة جدا "وداعا، يا موسكو"، كما أنها كتبت هذه الأغنية للألعاب الأولمبية فى موسكو عام 1980 وكتب كلماتها زوجها دوبرونرافوف.

 

 

 

 

 


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وسام القديس اندريه

روسيا

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