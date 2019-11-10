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الكرملين: بوتين يعتزم عقد 3 اجتماعات منفصلة على هامش قمة بريكس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:22 ص
الكرملين: بوتين يعتزم عقد 3 اجتماعات منفصلة على هامش قمة بريكس بوتين
موسكو(أ ش أ)

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة على هامش قمة بريكس، المقرر انعقادها فى البرازيل، يومى 13 و14 نوفمبر الجارى.

وأضاف بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يلتقي بوتين جميع المشاركين فى القمة فى برازيليا.

وكان بيسكوف قد أعلن، فى وقت سابق، أن الرئيس الروسى من المحتمل أن يعقد اجتماعا منفصلا مع نظيره البرازيلي جاير بولسونارو على هامش قمة (بريكس).

ويعتزم بوتين القيام بزيارة تمتد لمدة ثلاثة أيام للبرازيل، التى من المقرر استضافتها لقمة (بريكس)، المكونة من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).


وكان بوتين قد أعرب عن أمله في عقد محادثات مع نظيره الصينى شى جين بينج فى برازيليا.

 


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بوتين

قمه بريكس

روسيا

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