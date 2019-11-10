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اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:56 م
اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: «المنظومة الحكومية» تستجيب لـ62 ألف شكوى خلال أكتوبر..«التموين» أكثر الوزارات استقبالا لشكاوى المواطنين بنسبة 13 % تليها «التضامن» بـ11 % ثم «الإسكان» بـ10 %.. مدير منظومة الشكاوى: تطور فى سرعة استجابة وجودة الإجراءات المتبعة فى التعامل مع الشكاوى التى قد تمثل ضررا أو خطورة على حياة المواطنين

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اليوم السابع بلس

منظومة الشكاوى الحكومية

شكاوى التموين

شكاوى التضامن

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