اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: «المنظومة الحكومية» تستجيب لـ62 ألف شكوى خلال أكتوبر..«التموين» أكثر الوزارات استقبالا لشكاوى المواطنين بنسبة 13 % تليها «التضامن» بـ11 % ثم «الإسكان» بـ10 %.. مدير منظومة الشكاوى: تطور فى سرعة استجابة وجودة الإجراءات المتبعة فى التعامل مع الشكاوى التى قد تمثل ضررا أو خطورة على حياة المواطنين

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