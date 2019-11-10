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النيابة تطلب التحريات فى واقعة تشاجر عدد من الأشخاص بالمولوتوف بمنطقة فيصل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:50 م
النيابة تطلب التحريات فى واقعة تشاجر عدد من الأشخاص بالمولوتوف بمنطقة فيصل مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بمنطقة فيصل بالجيزة، بسبب خلافات بين شخصين، استعان خلالها كل منهما بأنصاره، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار طرفى التشاجر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استخدموا عبوات المولوتوف وزجاجات المياه الغازية، خلال المشاجرة، وحتى انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة.

تلقى غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيصل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها.

وذكر شهود عيان أن طرفى المشاجرة استخدموا عبوات المولوتوف، وزجاجات المياه الغازية، وأثاروا حالة من الذعر بين سكان المنطقة، بسبب خلافات بين شخصين، حيث استعان كل شخص بأنصاره، وتبادلوا الاعتداء.

 

 


مشاجرة

مولوتوف

فيصل

خلافات مالية

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