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إخلاء سبيل المتهم بإلقاء إسطوانة غاز على طفل عقب مشاجرة مع نجله بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:29 م
إخلاء سبيل المتهم بإلقاء إسطوانة غاز على طفل عقب مشاجرة مع نجله بالمنوفية الطفل
المنوفية -محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، إخلاء سبيله ع ن"، 38 عاما ، بقال، ومقيم بقرية مجيريا، والمتهم بالقاء إسطوانة غاز على طفل تشاجر مع نجله  أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم.

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن الواقعة مشاجرة عادية وليست تربص نهائيا وأنه تم إخلاء سبيله المتهم على ذمة قضية جنح مركز أشمون .

كان  اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير  الأمن لقطاع السادات ،واللواء محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العقيد مصطفى النشال وكيل المباحث الجنائية بالمنوفية، بلاغ بإصابة الطفل "ا ع" 8 سنوات بكسر بالقدم، إثر إلقاء "ع ن"، 38 سنة، بقال، مقيم بقرية مجيريا، إسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم.

 وبمواجهة المتهم اعترف بإلقاء الأسطوانة على الطفل عقب نشوب مشاجرة بين الطفل وبين نجله، قام على إثرها بإلقاء الأسطوانة عليه.

 


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