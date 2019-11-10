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النيابة تأمر بدفن جثة الشاب المدمن المنتحر بسبب أزمة مالية فى السلام

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:41 م
النيابة تأمر بدفن جثة الشاب المدمن المنتحر بسبب أزمة مالية فى السلام جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بالتصريح بدفن جثة شاب أقدم على شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب إدمانه مخدر الاستروكس، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء أهل وأصدقاء المتوفي لسماع أقوالهم، كما أمرت النيابة بتحريز والتحفظ على الفيديو الذى بثه المتوفى للحظة انتحاره.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام أول إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه "عامل" وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور إلى منزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.

وعقب دخوله غرفة شقيقه فوجئ به معلقا، فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه قد توفي.

يذكر أن المتوفى اعتاد تعاطى مخدر "الإستروكس"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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جثة شاب

انتحار مدمن

ازمة مالية

على الهواء

قسم السلام

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