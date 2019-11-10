النيابة العامة تصرح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهما فى بالوعة صرف بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

انتهت منذ قليل، النيابة العامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشارمحمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، من معاينة جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهما حال محاولتهم إنقاذ عامل، وهم رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الافرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما، محمد عيد البيومي 37 عاما، بحضور الطب الشرعى، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث.

وكانت حالة الحزن والاسى خيمت على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، حال محاولتهم إنقاذ عامل، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى تلا والمصابين إلى المستشفى العسكرى.

وتوافد العشرات من أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على مستشفى تلا العام وذلك لاستلام جثث ذويهم وسط حالة من الحزن والاسى.

كانة 4 أشخاص لقوا مصرعهما وأصيب شخصين آخرين، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.