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فريق من النيابة يتنقل لمستشفى تلا العام بالمنوفية لمعاينة جثث ضحايا بالوعة الصرف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:25 م
فريق من النيابة يتنقل لمستشفى تلا العام بالمنوفية لمعاينة جثث ضحايا بالوعة الصرف مستشفى تلا - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشارمحمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى تلا العام وذلك لمعاينة 4 أشخاص لقوا مصرعهما حال محاولتهم إنقاذ عامل وهم رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الافرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما محمد عيد البيومي 37 عاما، داخل المشرحة لسرعة إنهاء إجراءات الدفن .

وأمر فريق النيابة العامة سرعة وصول الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة .

وكانت حالة الحزن والاسى تخيم على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع  4 أشخاص حال محاولتهم إنقاذ عامل، وهم رضا كرم عماد 30 عاما هانى الجمل الافرع 32 عاما،محمد عبده خطاب 41 عاما محمد عيد البيومي 37 عاما والمصابين هم محى عبد النبى عمار 35 عاما، محمد عوض العبد 29 عاما، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى تلا والمصابين إلى المستشفى العسكرى.

وتوافد العشرات من أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على مستشفى تلا العام وذلك لاستلام جثث ذويهم وسط حالة من الحزن والاسى.

كان 4 أشخاص لقوا مصرعهما وأصيب شخصين آخرين، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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