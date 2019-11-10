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المجلس القومى لحقوق الإنسان يشكر الرئيس السيسى على دعمه المستمر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:49 م
المجلس القومى لحقوق الإنسان يشكر الرئيس السيسى على دعمه المستمر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
(أ ش أ)

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أعرب محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره وامتنان الشبكة والمجلس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر لحقوق الإنسان بالمفهوم الشامل.

وقال فايق - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل مغادرته للمشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر لحقوق الإنسان بجنيف - "إن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان يمثل دعما وحافزا كبيرا للشبكة الإفريقية في عملها وأداء مهامها لتعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا، موضحا أن حقوق الإنسان مترابطة ولا تتجزأ".


وأكد أن الشبكة الإفريقية تؤيد كافة الجهود المبذولة والرامية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن هناك دولا في إفريقيا تعاني من الإرهاب الذي يقضى على أقدس حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والعيش الآمن الكريم، كما يعرقل الحق في التنمية التي هي من الحقوق الأساسية للإنسان


وأضاف أن ملف الإرهاب وتداعياته على كافة حقوق الإنسان يظل دائما على جدول أعمال الشبكة، لما له من أضرار خطيرة على حياة الإنسان، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مؤخرا بعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية في إفريقيا كان لقاء إيجابيا ومهما، وأن أعضاء الشبكة الذين التقاهم أعربوا عن ارتياحهم البالغ لهذا اللقاء، حيث كان بمثابة دافع كبير لبذل المزيد من الجهود للمضي قدما بإفريقيا نحو التقدم.


يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان استضاف في القاهرة المؤتمر الـ12 للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 5 و6 نوفمبر الجارى، والذي تم خلاله تسلم مصر لرئاسة الشبكة الإفريقية.

 


الرئيس السيسى

المجلس القومى لحقوق الانسان

حقوق الانسان

جنيف

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